WebCatalog
HiFive

HiFive

app.hifivestar.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HiFive على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعزيز سمعتك، وجذب عملاء جدد. قم بتحليل وإنشاء ومراقبة ومشاركة المراجعات عبر الإنترنت لتحسين سمعة شركتك وجذب عملاء جدد.

الموقع الإلكتروني: hifivestar.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HiFive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

NiceJob

NiceJob

app.nicejob.com

Chatmeter

Chatmeter

live.chatmeter.com

Kenect

Kenect

app.kenect.com

Broadly

Broadly

app.broadly.com

Reprompt

Reprompt

accounts.reprompt.dev

Alma

Alma

dashboard.getalma.eu

Mynewdesk

Mynewdesk

mynewsdesk.com

SocialJuice

SocialJuice

app.socialjuice.io

Repilot

Repilot

repilot.io

PulseM

PulseM

app.pulsem.me

Appointeze

Appointeze

appointeze.com

Amazon Ads

Amazon Ads

advertising.amazon.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية