WebCatalog
Guardian Vietnam

Guardian Vietnam

guardian.com.vn

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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Guardian Vietnam - سلسلة بيع بالتجزئة لمنتجات الرعاية الصحية والتجميل تابعة لمجموعة Dairy Farm Group، وهي شركة تجزئة آسيوية رائدة لسلاسل متاجر الصحة والجمال والمتاجر الصغيرة ومحلات السوبر ماركت ومحلات السوبر ماركت.

الموقع الإلكتروني: guardian.com.vn

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Guardian Vietnam. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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