Guardian Vietnam - سلسلة بيع بالتجزئة لمنتجات الرعاية الصحية والتجميل تابعة لمجموعة Dairy Farm Group، وهي شركة تجزئة آسيوية رائدة لسلاسل متاجر الصحة والجمال والمتاجر الصغيرة ومحلات السوبر ماركت ومحلات السوبر ماركت.

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