بدائل - GroupMe

Messenger

messenger.com

Facebook Messenger (المعروف باسم Messenger) هو تطبيق ومنصة مراسلة أمريكية تم تطويرها بواسطة شركة Facebook, Inc. تم تطويرها في الأصل باسم Facebook Chat في عام 2008، قامت الشركة بتجديد خدمة المراسلة الخاصة بها في عام 2010، ثم أصدرت بعد ذلك تطبيقات iOS وAndroid المستقلة في أغسطس 2011 و أجهزة Facebook P...