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بدائل - Google Slides

Microsoft PowerPoint Online

Microsoft PowerPoint Online

microsoft.com

تعاون مجانًا باستخدام إصدار عبر الإنترنت من Microsoft PowerPoint. حفظ العروض التقديمية في OneDrive. شاركها مع الآخرين واعمل معًا في نفس الوقت. Microsoft PowerPoint هو برنامج عروض تقديمية، أنشأه روبرت جاسكينز ودينيس أوستن في شركة برمجيات تدعى Forethought, Inc. وتم إصداره في 20 أبريل 1987، في البداية...

Microsoft Sway

Microsoft Sway

office.com

قم بإنشاء ومشاركة التقارير التفاعلية والعروض التقديمية والقصص الشخصية والمزيد. Sway هو تطبيق سرد قصصي رقمي سهل الاستخدام لإنشاء تقارير تفاعلية وعروض تقديمية وقصص شخصية والمزيد. يساعدك محرك التصميم المدمج على إنشاء تصميمات احترافية في دقائق. باستخدام Sway، تتدفق الصور والنصوص ومقاطع الفيديو والوسائط ...

iCloud Keynote

iCloud Keynote

icloud.com

Keynote هو تطبيق برمجي للعروض التقديمية تم تطويره كجزء من مجموعة إنتاجية iWork بواسطة شركة Apple Inc. وتم إصدار الإصدار 10 من Keynote لنظام التشغيل Mac، وهو آخر تحديث رئيسي، في مارس 2020. في 27 يناير 2010، أعلنت Apple عن إصدار جديد من Keynote لأجهزة iPad مع واجهة لمس جديدة تمامًا.

Prezi

Prezi

prezi.com

Prezi هي شركة برمجيات العروض التقديمية المجرية تأسست في عام 2009، ولها مكاتب في بودابست وسان فرانسيسكو وريغا. اعتبارًا من أبريل 2018، كان لدى Prezi أكثر من 100 مليون مستخدم قاموا بإنشاء أكثر من 325 مليون عرض تقديمي عام تمت مشاهدته أكثر من 3.5 مليار مرات.كلمة بريزي هي الشكل المختصر لكلمة "عرض" باللغة...

Zoho Show

Zoho Show

zoho.com

الشرائح والقصص والأفكار للإلهام. يتيح لك Zoho Show إنشاء العروض التقديمية والتعاون فيها وتقديمها وبثها ونشرها بطريقة أكثر ذكاءً.

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