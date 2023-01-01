بدائل - Google Sheets
Microsoft Excel Online
microsoft.com
قم بإنشاء جداول بيانات Excel وتحريرها ومشاركتها باستخدام إصدار عبر الإنترنت من Microsoft Excel. العمل مع الآخرين في المشاريع المشتركة، في الوقت الحقيقي. Microsoft Excel هو جدول بيانات تم تطويره بواسطة Microsoft لأنظمة التشغيل Windows وmacOS وAndroid وiOS. ويتميز بأدوات الحساب والرسوم البيانية والجد...
Airtable
airtable.com
Airtable هي خدمة تعاون سحابية يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. تأسست في عام 2012 على يد هووي ليو وأندرو أوفستاد وإيميت نيكولاس. Airtable عبارة عن مزيج من جداول البيانات وقاعدة البيانات، مع ميزات قاعدة البيانات ولكن يتم تطبيقها على جدول البيانات. تشبه الحقول الموجودة في جدول Airtable الخلايا المو...
Zoho Sheet
zoho.com
برنامج جداول البيانات للفرق التعاونية. يمكنك إنشاء جداول البيانات وتحريرها ومشاركتها عبر الإنترنت باستخدام Zoho Sheet مجانًا.
iCloud Numbers
icloud.com
Numbers هو تطبيق جداول بيانات تم تطويره بواسطة شركة Apple Inc. كجزء من مجموعة إنتاجية iWork جنبًا إلى جنب مع Keynote وPages. يتوفر Numbers لنظامي التشغيل iOS وmacOS High Sierra أو الإصدارات الأحدث. تم الإعلان عن Numbers 1.0 على OS X في 7 أغسطس 2007، مما يجعله أحدث تطبيق في مجموعة iWork.