يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Doodles على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

رسومات الشعار المبتكرة هي تغييرات ممتعة ومثيرة للدهشة وأحيانًا عفوية يتم إجراؤها على شعار Google للاحتفال بالأعياد والمناسبات السنوية وحياة الفنانين والرواد والعلماء المشهورين.

الموقع الإلكتروني: google.com

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