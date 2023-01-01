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Google Doodles

Google Doodles

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الموقع الإلكتروني: google.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Doodles على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

رسومات الشعار المبتكرة هي تغييرات ممتعة ومثيرة للدهشة وأحيانًا عفوية يتم إجراؤها على شعار Google للاحتفال بالأعياد والمناسبات السنوية وحياة الفنانين والرواد والعلماء المشهورين.

الموقع الإلكتروني: google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google Doodles. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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