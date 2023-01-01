بدائل - Google Docs
Microsoft Word Online
microsoft.com
تعاون مجانًا باستخدام إصدار عبر الإنترنت من Microsoft Word. حفظ المستندات في OneDrive. شاركها مع الآخرين واعمل معًا في نفس الوقت. Microsoft Word هو معالج نصوص تم تطويره بواسطة Microsoft. تم إصداره لأول مرة في 25 أكتوبر 1983 تحت اسم Multi-Tool Word لأنظمة Xenix. تمت كتابة الإصدارات اللاحقة لاحقًا لل...
iCloud Pages
icloud.com
Pages هو معالج نصوص تم تطويره بواسطة شركة Apple Inc. وهو جزء من مجموعة إنتاجية iWork ويعمل على أنظمة التشغيل macOS وiPadOS وiOS. وهو متاح أيضًا على iCloud على الويب. تم الإعلان عن الإصدار الأول من Pages في 11 يناير 2005، وتم إصداره بعد شهر واحد.
Zoho Writer
zoho.com
كاتب قوي. كلمات قوية. نحن نؤمن بقوة الكلمات. ولهذا السبب قمنا بإنشاء Writer، وهو معالج نصوص قوي متوفر عبر جميع أجهزتك. التعاون مع زملائك في الفريق في الوقت الحقيقي. أنشئ مستندات أنيقة وملهمة مجانًا.