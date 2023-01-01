WebCatalog
FUTWIZ

FUTWIZ

futwiz.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FUTWIZ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اطلع على أسعار الشراء الآن المباشرة لجميع اللاعبين، وتحقق من إحصائيات اللعبة الخاصة بهم وشاهد تعزيزات أسلوب التناغم قم ببناء فرقك وتحقق من السعر باستخدام Squad Builder عرض حلول SBC تتبع الأهداف حاول تجميع أفضل اللاعبين باستخدام الحزمة الافتتاحية هل يمكنك الحصول على فرقة مكونة من 190 فردًا باستخدام جهاز محاكاة المسودة؟ نطاق خصمك وعرض المتصدرين التنافسية

الموقع الإلكتروني: futwiz.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FUTWIZ. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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