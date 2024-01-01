Friendly Captcha
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الموقع الإلكتروني: friendlycaptcha.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Friendly Captcha على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
GDPR-Compliant Bot Protection. Organizations—from startups to large enterprises—use Friendly Captcha to protect their websites and online services from spam and abuse. Friendly Captcha respects your user’s privacy and works automatically, so your users don’t have to do anything.
الموقع الإلكتروني: friendlycaptcha.com
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