بديل CAPTCHA ودود ومجاني يوفر Cloudflare Turnstile تجارب ويب خالية من الإحباط وخالية من اختبار CAPTCHA لزوار موقع الويب - مع مقتطف بسيط من التعليمات البرمجية المجانية. علاوة على ذلك، يوقف Turnstile إساءة الاستخدام ويؤكد أن الزائرين حقيقيون دون مخاوف خصوصية البيانات أو تجربة المستخدم الفظيعة التي تفرضها اختبارات CAPTCHA على المستخدمين.

الموقع الإلكتروني: cloudflare.com

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