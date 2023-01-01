WebCatalog
Cloudflare Turnstile

Cloudflare Turnstile

cloudflare.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cloudflare Turnstile على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

بديل CAPTCHA ودود ومجاني يوفر Cloudflare Turnstile تجارب ويب خالية من الإحباط وخالية من اختبار CAPTCHA لزوار موقع الويب - مع مقتطف بسيط من التعليمات البرمجية المجانية. علاوة على ذلك، يوقف Turnstile إساءة الاستخدام ويؤكد أن الزائرين حقيقيون دون مخاوف خصوصية البيانات أو تجربة المستخدم الفظيعة التي تفرضها اختبارات CAPTCHA على المستخدمين.

الموقع الإلكتروني: cloudflare.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cloudflare Turnstile. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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