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Didomi

Didomi

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الموقع الإلكتروني: didomi.io

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Didomi helps organizations implement great Privacy User Experiences that respect choices and give people control over their data. Our Global Privacy UX Solutions are designed to solve today's data privacy challenges, and include: -Multi-regulations consent management -Privacy governance -User privacy journeys We also offer value-added capabilities such as flexible integrations and connectors, high-grade security standards, and premium support services. Thousands of companies work with Didomi to collect billions of consent and preference data points, monitor vendor and tracker activity, reduce compliance risk and engage their users with highly personalized, privacy-first experiences that build trust and loyalty. Find out more at www.didomi.io. Are you currently a Didomi client? Earn 200€ 🎁 Join our Referral Program to recommend a trusted Privacy UX to your network. More information at www.didomi.io/referral-program

الفئات:

Business
برامج التخصيص

الموقع الإلكتروني: didomi.io

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بدائل

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

litmus.com

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