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Four Seasons

Four Seasons

fourseasons.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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فنادق فور سيزونز المحدودة، التي تعمل تحت اسم فنادق ومنتجعات فور سيزونز، هي شركة فنادق ومنتجعات عالمية فاخرة يقع مقرها الرئيسي في تورونتو، أونتاريو، كندا. تدير فورسيزونز حاليًا أكثر من 100 فندق ومنتجع حول العالم.

الموقع الإلكتروني: fourseasons.com

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