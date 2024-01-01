foodpanda Cambodia
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الموقع الإلكتروني: foodpanda.com.kh
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ឃ្លានអត់? កម្ម៉ង់ម្ហូបតាម foodpanda គឺងាយស្រួល និងរហ័សទាន់ចិត្ត។ ជ្រើសរើសពីភោជនីយដ្ឋានដែលល្បីដូចជា Amazon Cafe, Eleven One Kitchen, Queen Bee, La Chronique, Chatramue ។ កម្ម៉ង់អាហារដែលអ្នកពេញចិត្តថ្ងៃនេះតាមរយៈ foodpanda!
الموقع الإلكتروني: foodpanda.com.kh
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