foodpanda Cambodia

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ឃ្លានអត់? កម្ម៉ង់ម្ហូបតាម foodpanda គឺងាយស្រួល និងរហ័សទាន់ចិត្ត។ ជ្រើសរើសពីភោជនីយដ្ឋានដែលល្បីដូចជា Amazon Cafe, Eleven One Kitchen, Queen Bee, La Chronique, Chatramue ។ កម្ម៉ង់អាហារដែលអ្នកពេញចិត្តថ្ងៃនេះតាមរយៈ foodpanda!

الموقع الإلكتروني: foodpanda.com.kh

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