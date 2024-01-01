foodpanda Cambodia

foodpanda Cambodia

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: foodpanda.com.kh

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من foodpanda Cambodia على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ឃ្លានអត់? កម្ម៉ង់ម្ហូបតាម foodpanda គឺងាយស្រួល និងរហ័សទាន់ចិត្ត។ ជ្រើសរើសពីភោជនីយដ្ឋានដែលល្បីដូចជា Amazon Cafe, Eleven One Kitchen, Queen Bee, La Chronique, Chatramue ។ កម្ម៉ង់អាហារដែលអ្នកពេញចិត្តថ្ងៃនេះតាមរយៈ foodpanda!

الموقع الإلكتروني: foodpanda.com.kh

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ foodpanda Cambodia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Amazon Singapore

Amazon Singapore

amazon.sg

French bee

French bee

frenchbee.com

Jungle Scout

Jungle Scout

junglescout.com

Carbon6

Carbon6

carbon6.io

Queen City News

Queen City News

qcnews.com

Azuki

Azuki

azuki.co

Getida

Getida

getida.com

SellerLegend

SellerLegend

sellerlegend.com

Actorio

Actorio

actorio.com

Coffitivity

Coffitivity

coffitivity.com

Delta Faucet

Delta Faucet

deltafaucet.com

MyFridgeFood

MyFridgeFood

myfridgefood.com

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
WebCatalog Spaces
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.