Switchbar for macOS & Windows is on Product Hunt with a limited 25% discount!

Switchbar - Browser picker | Product Hunt
WebCatalog

Fixie.ai

Fixie.ai

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: fixie.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fixie.ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Fixie.ai is a cloud-based platform designed to build, host, and scale natural language agents.

الفئات:

Software Development
برامج منصات البوت

الموقع الإلكتروني: fixie.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fixie.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Drift

Drift

drift.com

Botmake

Botmake

botmake.io

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Botpress

Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Signals

Signals

getsignals.ai

Qualified

Qualified

qualified.com

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

قد يعجبك أيضًا

Astra DB

Astra DB

datastax.com

Quicklines

Quicklines

quicklines.ai

Rescale

Rescale

rescale.com

Paper Digest

Paper Digest

paperdigest.org

Lepton

Lepton

lepton.ai

Steamship

Steamship

steamship.com

Flyx

Flyx

app.flyx.ai

PlusClouds

PlusClouds

plusclouds.com

Heroku

Heroku

heroku.com

Petal Connect

Petal Connect

petal.org

StoryXpress

StoryXpress

storyxpress.co

Layerbrain

Layerbrain

layerbrain.com

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.