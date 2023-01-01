WebCatalog
Fingerhut

Fingerhut

fingerhut.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fingerhut على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احصل على الائتمان الذي تستحقه. نتائج التطبيق فورية. تسوق أفضل الماركات الوطنية. Fingerhut هو كتالوج أمريكي/بائع تجزئة عبر الإنترنت. تأسست شركة Fingerhut في عام 1948 على يد William Fingerhut وشقيقه Manny، لبيع أغطية مقاعد السيارات. في عام 1952، أعادت الشركة وضع نفسها كشركة كتالوج للطلبات عبر البريد وقامت بتنويع منتجاتها لتشمل المناشف والأطباق والأدوات.

الموقع الإلكتروني: fingerhut.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fingerhut. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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