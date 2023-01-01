احصل على الائتمان الذي تستحقه. نتائج التطبيق فورية. تسوق أفضل الماركات الوطنية. Fingerhut هو كتالوج أمريكي/بائع تجزئة عبر الإنترنت. تأسست شركة Fingerhut في عام 1948 على يد William Fingerhut وشقيقه Manny، لبيع أغطية مقاعد السيارات. في عام 1952، أعادت الشركة وضع نفسها كشركة كتالوج للطلبات عبر البريد وقامت بتنويع منتجاتها لتشمل المناشف والأطباق والأدوات.

الموقع الإلكتروني: fingerhut.com

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