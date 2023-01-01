أصبح التخزين اللامركزي سهلاً. قد يكون تخزين البيانات على الشبكات اللامركزية أمرًا صعبًا. يزيل Filebase هذا التعقيد. قم بتحميل البيانات في ثوانٍ باستخدام الأدوات التي تعرفها وتحبها بالفعل.

الموقع الإلكتروني: filebase.com

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