WebCatalog
FareCompare

FareCompare

farecompare.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FareCompare على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يوفر FareCompare نصائح السفر، ومعلومات حول الأسعار الرخيصة، ورؤى لمساعدتك في التخطيط لرحلتك القادمة.

الموقع الإلكتروني: farecompare.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FareCompare. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Trodly

Trodly

trodly.com

Rakuten Travel

Rakuten Travel

travel.rakuten.com

Roadtrippers

Roadtrippers

roadtrippers.com

Holidify

Holidify

holidify.com

lastminute.com

lastminute.com

lastminute.com

GoodtoKnow

GoodtoKnow

goodto.com

HelloTravel

HelloTravel

hellotravel.com

Swifty

Swifty

swifty.so

Citycatt

Citycatt

citycatt.com

LivePlan

LivePlan

liveplan.com

Wikitravel

Wikitravel

wikitravel.org

Tripwak

Tripwak

tripwak.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية