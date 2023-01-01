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Extensis

Extensis

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الموقع الإلكتروني: extensis.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Extensis على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

العمليات الإبداعية التي يتم النقر عليها قم بإدارة الخطوط والأصول الإبداعية الأخرى من خلال الرؤية التحليلية التي تحتاجها لاتخاذ قرارات فعالة وعمليات إبداعية أقل خطورة.

الموقع الإلكتروني: extensis.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Extensis. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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