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الموقع الإلكتروني: ethnologue.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ابحث عن جميع اللغات الحية البالغ عددها 7168 لغة واقرأ عنها وابحث عنها. يعتبر علم الأعراق البشرية المصدر النهائي للمعلومات عن لغات العالم.

الموقع الإلكتروني: ethnologue.com

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