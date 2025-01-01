بدائل - Effy.ai

Zoho People

Zoho People

zoho.com

تطبيق Zoho People يساعد في إدارة الموارد البشرية من خلال تبسيط عمليات التوظيف والحضور والأداء والتعلم، ويتيح الوصول عبر الهاتف المحمول.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.

Paychex

Paychex

paychex.com

يقدم تطبيق Paychex إدارة شاملة للرواتب والفوائد والموارد البشرية، مع إمكانية الوصول للمعلومات من الهاتف لضمان سهولة الاستخدام لكل من أصحاب العمل والموظفين.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

تطبيق بوب هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تبسط عمليات مثل التوظيف وإدارة الأداء، وتعزز مشاركة الموظفين، وتدعم بيئات العمل المختلفة.

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice هي منصة لإدارة الأفراد، تجمع بين أدوات إدارة الأداء واستطلاعات المشاركة وتطوير الموظفين لدعم المنظمات في تحسين أداء موظفيها.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.

Goalscape

Goalscape

goalscape.com

تطبيق ToreCape يساعد الأفراد والفرق على وضع الأهداف وإدارتها ومتابعة التقدم من خلال واجهة مرئية منظمة.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة الحضور والأداء والتوظيف من خلال منصة رقمية شاملة.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.

FlowyTeam

FlowyTeam

flowyteam.com

FlowyTeam هو تطبيق لإدارة الأداء والمشاريع يتضمن تخطيط الاستراتيجيات، إدارة المهام، تتبع الوقت، وتحفيز الموظفين.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يسهل نظام HR الشامل، بما في ذلك الرواتب، الحضور، الأداء، والتوظيف لمختلف المؤسسات.

Profit.co

Profit.co

profit.co

برنامج Profit.co لإدارة OKR يساعد المؤسسات على تحديد أهدافها، تتبع التقدم وتعزيز المشاركة باستخدام أدوات مخصصة وتكاملات متنوعة.

HROne

HROne

hrone.cloud

HROne هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يؤتمت العمليات ويبسّط التفاعلات ويتيح الوصول إلى معلومات الموظفين بسهولة.

Perdoo

Perdoo

perdoo.com

Perdoo هو تطبيق لإدارة الاستراتيجية والأهداف والأداء، يساعد المؤسسات على تنظيم فرقها ومتابعة الأداء من خلال OKRs وKPIs.

factoHR

factoHR

factohr.com

factoHR هو تطبيق سحابي شامل لإدارة الموارد البشرية في الهند، يوفر ميزات لإدارة الرواتب، التوظيف، الحضور والأداء بشكل فعال.

15Five

15Five

15five.com

15Five هي منصة لإدارة الأداء والمشاركة تساعد الشركات على تحسين عمليات الموارد البشرية وقياس بيانات الأداء والتفاعل بين المديرين والموظفين.

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Leapsome هي منصة تدعم عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك إدارة الأداء ومشاركة الموظفين، وتوفر تحليلات متقدمة لتحسين اتخاذ القرارات.

Namely

Namely

namely.com

نامج هو نظام شامل للموارد البشرية يدير كشوف المرتبات، والمزايا، والتوظيف، مع دعم للامتثال وإدارة بيانات الموظفين.

Inspire Software

Inspire Software

inspiresoftware.com

إن سبير هو تطبيق برمجي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين استراتيجيات الشركات وزيادة التعاون بين الموظفين وتعزيز الأداء.

Hirebook

Hirebook

hirebook.com

Hirebook هو منصة تدير عمليات الفرق من خلال الاجتماعات ، والحوارات ، وأهداف الأداء، مما يعزز التعاون ويتيح تتبع وتقييم تقدم الموظفين.

Access

Access

theaccessgroup.com

تساعد تطبيقات Access أكثر من 100,000 عميل في تحسين استخدام برمجيات إدارة الأعمال، مما يمنح الموظفين حرية التركيز على ما هو مهم.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR هو برنامج لإدارة الموارد البشرية يساعد في تبسيط العمليات، مثل كشوف المرتبات والحضور، مع توافق مع القوانين المحلية في الشرق الأوسط.

Verint

Verint

verint.com

Verint هي منصة لإدارة تجربة العملاء تساعد الشركات في جمع وتحليل ملاحظات العملاء لتحسين الكفاءة وزيادة رضا العملاء.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.

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