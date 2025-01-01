بدائل - Effy.ai

Zoho People
zoho.com
تطبيق Zoho People يساعد في إدارة الموارد البشرية من خلال تبسيط عمليات التوظيف والحضور والأداء والتعلم، ويتيح الوصول عبر الهاتف المحمول.
Dayforce
dayforce.com
تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.
Keka HR
keka.com
Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.
ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
Paycom
paycom.com
Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.
Paychex
paychex.com
يقدم تطبيق Paychex إدارة شاملة للرواتب والفوائد والموارد البشرية، مع إمكانية الوصول للمعلومات من الهاتف لضمان سهولة الاستخدام لكل من أصحاب العمل والموظفين.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.
Bob HR
hibob.com
تطبيق بوب هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تبسط عمليات مثل التوظيف وإدارة الأداء، وتعزز مشاركة الموظفين، وتدعم بيئات العمل المختلفة.
Lattice
lattice.com
Lattice هي منصة لإدارة الأفراد، تجمع بين أدوات إدارة الأداء واستطلاعات المشاركة وتطوير الموظفين لدعم المنظمات في تحسين أداء موظفيها.
Paycor
paycor.com
Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.
Goalscape
goalscape.com
تطبيق ToreCape يساعد الأفراد والفرق على وضع الأهداف وإدارتها ومتابعة التقدم من خلال واجهة مرئية منظمة.
Sage HR
sage.hr
Sage HR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة الحضور والأداء والتوظيف من خلال منصة رقمية شاملة.
Factorial
factorialhr.com
يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam هو تطبيق لإدارة الأداء والمشاريع يتضمن تخطيط الاستراتيجيات، إدارة المهام، تتبع الوقت، وتحفيز الموظفين.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يسهل نظام HR الشامل، بما في ذلك الرواتب، الحضور، الأداء، والتوظيف لمختلف المؤسسات.
Profit.co
profit.co
برنامج Profit.co لإدارة OKR يساعد المؤسسات على تحديد أهدافها، تتبع التقدم وتعزيز المشاركة باستخدام أدوات مخصصة وتكاملات متنوعة.
HROne
hrone.cloud
HROne هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يؤتمت العمليات ويبسّط التفاعلات ويتيح الوصول إلى معلومات الموظفين بسهولة.
Perdoo
perdoo.com
Perdoo هو تطبيق لإدارة الاستراتيجية والأهداف والأداء، يساعد المؤسسات على تنظيم فرقها ومتابعة الأداء من خلال OKRs وKPIs.
factoHR
factohr.com
factoHR هو تطبيق سحابي شامل لإدارة الموارد البشرية في الهند، يوفر ميزات لإدارة الرواتب، التوظيف، الحضور والأداء بشكل فعال.
15Five
15five.com
15Five هي منصة لإدارة الأداء والمشاركة تساعد الشركات على تحسين عمليات الموارد البشرية وقياس بيانات الأداء والتفاعل بين المديرين والموظفين.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome هي منصة تدعم عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك إدارة الأداء ومشاركة الموظفين، وتوفر تحليلات متقدمة لتحسين اتخاذ القرارات.
Namely
namely.com
نامج هو نظام شامل للموارد البشرية يدير كشوف المرتبات، والمزايا، والتوظيف، مع دعم للامتثال وإدارة بيانات الموظفين.
Inspire Software
inspiresoftware.com
إن سبير هو تطبيق برمجي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين استراتيجيات الشركات وزيادة التعاون بين الموظفين وتعزيز الأداء.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook هو منصة تدير عمليات الفرق من خلال الاجتماعات ، والحوارات ، وأهداف الأداء، مما يعزز التعاون ويتيح تتبع وتقييم تقدم الموظفين.
Access
theaccessgroup.com
تساعد تطبيقات Access أكثر من 100,000 عميل في تحسين استخدام برمجيات إدارة الأعمال، مما يمنح الموظفين حرية التركيز على ما هو مهم.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR هو برنامج لإدارة الموارد البشرية يساعد في تبسيط العمليات، مثل كشوف المرتبات والحضور، مع توافق مع القوانين المحلية في الشرق الأوسط.
Verint
verint.com
Verint هي منصة لإدارة تجربة العملاء تساعد الشركات في جمع وتحليل ملاحظات العملاء لتحسين الكفاءة وزيادة رضا العملاء.
ClearCompany
clearcompany.com
تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.
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