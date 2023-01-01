WebCatalog
DMMブックス

DMMブックス

book.dmm.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DMMブックス على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

DMM Books هي خدمة كتب إلكترونية تم تطويرها بواسطة DMM.com LLC.

الموقع الإلكتروني: book.dmm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DMMブックス. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

DMM オンライン展示会

DMM オンライン展示会

showbooth.dmm.com

DMM 競輪

DMM 競輪

keirin.dmm.com

楽天ブックス

楽天ブックス

books.rakuten.co.jp

DMM オンラインサロン

DMM オンラインサロン

lounge.dmm.com

Qiita

Qiita

qiita.com

U-NEXT

U-NEXT

video.unext.jp

DMM 英会話

DMM 英会話

eikaiwa.dmm.com

Yahoo! JAPAN

Yahoo! JAPAN

yahoo.co.jp

Yahoo!ニュース

Yahoo!ニュース

news.yahoo.co.jp

Misoca

Misoca

app.misoca.jp

ebookjapan

ebookjapan

ebookjapan.yahoo.co.jp

Clius

Clius

web.clius.jp

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية