جمع البيانات المتنقلة للفرق المهنية. يسمح Device Magic لفرقك بإكمال النماذج وجمع البيانات في أي مكان وفي أي وقت. يمكنك استرداد البيانات الدقيقة بسرعة، ووضع علامة على المشكلات الحرجة، وتقليل أخطاء إدخال البيانات، والتحقق من صحة الإجابات، وإضافة المنطق الشرطي، والمزيد.

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