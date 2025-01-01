بدائل - DeepDyve

Mendeley

Mendeley

mendeley.com

Mendeley هو تطبيق لإدارة المراجع، يساعد الباحثين على تنظيم ومشاركة الأوراق البحثية وتوليد الاستشهادات والببليوغرافيات.

R Discovery

R Discovery

discovery.researcher.life

تطبيق R Discovery مجاني للطلاب والباحثين للبحث وقراءة الأوراق البحثية، ويوفر مكتبة قراءات مخصصة ومع إمكانية الترجمة والملخصات الصوتية.

Zotero

Zotero

zotero.org

Zotero هو تطبيق مجاني يساعد الباحثين في جمع وتنظيم واستشهاد ومشاركة المراجع والبحث بطريقة سهلة وفعالة.

Paperpile

Paperpile

paperpile.com

Paperpile هو تطبيق لإدارة المراجع والبيانات المرجعية، يسهل تنظيم وقراءة الأوراق الأكاديمية على جميع الأجهزة.

AfforAI

AfforAI

afforai.com

AfforAI هو تطبيق دردشة ذكاء اصطناعي يساعد على البحث وتلخيص وترجمة المعلومات من مصادر متعددة لتسهيل البحث الأكاديمي.

Scopus

Scopus

scopus.com

Scopus هي قاعدة بيانات تضم مقالات وأبحاث علمية في مجالات متعددة، وتوفر أدوات لتتبع الاستشهادات وتحليل الأبحاث.

Paperguide

Paperguide

paperguide.ai

Paperguide هو تطبيق يساعد الطلاب والباحثين في البحث والكتابة وإدارة المراجع بسهولة، من خلال أدوات ذكية لتحليل المحتوى وتوليد النصوص.

MyBib

MyBib

mybib.com

MyBib هو تطبيق مجاني لإنشاء وإدارة المراجع والاستشهادات تلقائيًا بأنماط مثل APA و MLA و Chicago وغيرها.

ReadCube

ReadCube

readcube.com

ReadCube هو تطبيق لإدارة الأدبيات الأكاديمية، يساعد الباحثين في تنظيم ومشاركة المقالات، وضبط الملاحظات، والبحث المتقدم.

figshare

figshare

figshare.com

Figshare هو تطبيق لإدارة ومشاركة بيانات البحث، يدعم أنواع الملفات المختلفة ويساعد الباحثين على تخزين ومشاركة مخرجات أبحاثهم علنياً.

EndNote Web

EndNote Web

endnote.com

EndNote Web هي أداة لإدارة الاقتباسات عبر الإنترنت، تساعد الباحثين في تنظيم وتنسيق المراجع والمرفقات بكفاءة.

SourceForge

SourceForge

sourceforge.net

SourceForge هو منصة لاكتشاف البرمجيات، تسمح للمطورين بتنزيل ومراجعة ونشر البرمجيات المفتوحة وبرمجيات الأعمال.

Petal Cite

Petal Cite

petal.org

تطبيق Petal Cite يساعد المستخدمين في إدارة وتنظيم الاستشهادات بشكل فعال مع دعم أنماط اقتباس مختلفة، مما يسهل عملية الاقتباس.

genei

genei

genei.io

تطبيق Genei هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين في استخراج المعلومات الرئيسية من المقالات والبحث وتحليل محتوى الدراسات بسرعة.

Sciwheel

Sciwheel

sciwheel.com

يعد Sciwheel أداة لتنظيم وإدارة الأبحاث العلمية، حيث يساعد الباحثين في جمع المعلومات وتسهيل التعاون وإدارة المراجع.

Citavi

Citavi

citavi.com

Citavi هو تطبيق يساعد في إدارة المراجع وتنظيم الأبحاث من خلال البحث عن المصادر وإنشاء المراجع والببليوغرافيات.

Citationsy

Citationsy

citationsy.com

Citationsy هو تطبيق لإدارة الاستشهادات وإنشاء المراجع للأغراض الأكاديمية والمهنية مع واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.

BibGuru

BibGuru

bibguru.com

تطبيق BibGuru يوفر وسيلة بسيطة وسريعة لإنشاء استشهادات دقيقة في تنسيقات مختلفة مثل APA وMLA، مع إمكانية تنظيمها وتصديرها بسهولة.

EasyBib

EasyBib

easybib.com

EasyBib هو تطبيق مجاني لإنشاء الاقتباسات والببليوغرافيات بتنسيقات MLA وAPA وشيكاغو، مع أدوات لتدوين الملاحظات والبحث.

ZoteroBib

ZoteroBib

zbib.org

ZoteroBib هو تطبيق مجاني يساعد في إنشاء ببليوغرافيات بسهولة وبسرعة وفق أنماط الاقتباس المختلفة، مما يسهل على الباحثين إدارة مراجعهم.

CitationGenerator.AI

CitationGenerator.AI

citationgenerator.ai

تطبيق CitationGenerator.AI يسهل توليد الاقتباسات الدقيقة بأساليب مثل APA وMLA وChicago، مع أدوات لفحص السرقة الأدبية وتدقيق القواعد.

Blainy

Blainy

blainy.com

تطبيق بليني هو منصة شاملة لكتابة المقالات والأبحاث بطريقة سهلة، مع أدوات للذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب والباحثين.

Petal Connect

Petal Connect

petal.org

قم ببناء موقعك الأكاديمي في 30 دقيقة. يمكن استضافته أو تصديره كموقع ثابت. مصمم خصيصًا للباحثين، بدون حاجة للبرمجة.

wizdom.ai

wizdom.ai

wizdom.ai

تطبيق Wizdom.ai هو أداة لإدارة الأبحاث توفر مزامنة عبر الأجهزة وتسهيل كتابة الاستشهادات وتنظيم المواد البحثية، مما يدعم التعاون الأكاديمي والمشاريع المهنية.

Citasion

Citasion

citasion.com

Citasion هو تطبيق مجاني لإدارة المراجع، يدعم استيراد الاقتباسات، وتوليد الببليوجرافيا، والتعاون في الوثائق.

BibSonomy

BibSonomy

bibsonomy.org

BibSonomy هو تطبيق لإدارة المنشورات الأكاديمية والإشارات المرجعية، مما يسهل التعاون والبحث عن محتوى جديد.

Focal - Read

Focal - Read

getfocal.co

تطبيق Focal يساعد المستخدمين على قراءة وتنظيم المحتوى المعقد من الإنترنت والمستندات، مع تحسين الفهم والاحتفاظ بالمعلومات.

BibBase

BibBase

bibbase.org

BibBase هي أداة لإدارة البيانات الببليوغرافية، تتيح للباحثين تنظيم وعرض مراجعهم بسهولة، مع دعم التعاون وتخصيص التنسيقات.

Clearbrief

Clearbrief

clearbrief.com

Clearbrief يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المحامين والقضاة في تحليل الوثائق بسرعة، من خلال كشف القضايا الزائفة ورابط المصادر وإنشاء جداول زمنية.

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