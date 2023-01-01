WebCatalog
Decathlon Israel

Decathlon Israel

decathlon.co.il

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Decathlon Israel على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

متجر التجزئة الرياضي رقم 1 في أوروبا موجود الآن في إسرائيل! وفّر كثيرًا على المعدات الرياضية والأحذية الرياضية والمعدات الرياضية. تسوق الآن! أكبر شبكة رياضية في أوروبا وصلت إلى إسرائيل! أحذية وملابس ومستلزمات الرياضة والرحلات بأفضل الأسعار الآن على الموقع الإلكتروني. قم بزيارة الموقع وشاهد مجموعة متنوعة من المنتجات!

الموقع الإلكتروني: decathlon.co.il

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Decathlon Israel. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Decathlon Malta

Decathlon Malta

decathlon.mt

Decathlon Singapore

Decathlon Singapore

decathlon.sg

Decathlon Cambodia

Decathlon Cambodia

decathlon.com.kh

Decathlon USA

Decathlon USA

decathlon.com

Decathlon Malaysia

Decathlon Malaysia

decathlon.my

Decathlon Canada

Decathlon Canada

decathlon.ca

Decathlon Philippines

Decathlon Philippines

decathlon.ph

Hibbett

Hibbett

hibbett.com

Moglix

Moglix

moglix.com

Decathlon India

Decathlon India

decathlon.in

Under Armour

Under Armour

underarmour.com

Finish Line

Finish Line

finishline.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية