بدائل - Debricked

GitHub
github.com
Github هو منصة لاستضافة تطوير البرمجيات والتحكم في الإصدارات باستخدام Git، تدعم التعاون وإدارة المشاريع والمستودعات العامة والخاصة.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab هو أداة تعتمد على الويب لإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات، تشمل إدارة مستودعات Git، تتبع القضايا، والتكامل المستمر.
Wiz
wiz.io
Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.
Snyk
snyk.io
Snyk هي منصة أمان للمطورين لتأمين التعليمات البرمجية، والتبعيات مفتوحة المصدر، والحاويات، والبنية التحتية من خلال فحص وتحليل الثغرات.
OX Security
ox.security
OX Security هي منصة لإدارة أمان التطبيقات النشطة، تجمع أدوات الأمان المتنوعة في وحدة واحدة، وتساعد المطورين على ضمان أمان المنتجات أثناء دورة التطوير.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security هو منصة أمان برمجية تقدم فحص رمز متقدم وتقييمات لمخاطر السحابة، مع تقليل الإيجابيات الخاطئة وتسهيل فهم نقاط الضعف.
Bytesafe
bytesafe.dev
Bytesafe هو منصة لتأمين سلسلة التوريد البرمجية، توفر أدوات لإدارة التبعيات، وتحليل المكونات، وضمان الالتزام بالترخيص.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep هو تطبيق أمان مخصص يفحص الشيفرة البرمجية للعثور على مشاكل الأمان، يدعم عدة لغات برمجة ويتميز بتكامل سهل مع سير العمل.
Aqua Security
aquasec.com
أمان Aqua يحمي التطبيقات السحابية من الهجمات عبر دورة حياتها، ويتضمن إدارة الثغرات والتحليل الأمني وضمان الامتثال.
Xygeni
xygeni.io
تطبيق Xygeni يدير أمان تطوير البرمجيات، يكتشف الشفرات الضارة، ويعزز حماية سلاسل توريد البرمجيات والبنية التحتية.
Fossa
fossa.com
Fossa هو تطبيق يساعد في إدارة مكونات البرمجيات المفتوحة المصدر، بما في ذلك مسح التراخيص ومراقبة الثغرات الأمنية.
The Code Registry
thecoderegistry.com
تسجيل التعليمات البرمجية هو منصة توفر رؤى حول جودة الكود وأمنه، مما يساعد المؤسسات على تحسين مشاريع البرمجيات وإدارة فرق التطوير.
JFrog
jfrog.com
JFrog هو منصة تدعم إدارة الدورة الحياتية للبرمجيات وتوفر أمانًا وتكاملًا للأدوات المختلفة مع إدارة مركزية للقطع الأثرية.
Apiiro
apiiro.com
Apiiro هو تطبيق لإدارة أمان التطبيقات يجمع بين تحليل الكود العميق وسياق وقت التشغيل لتحديد المخاطر وأدوات العلاج في سير عمل المطورين.
Cycode
cycode.com
Cycode هو حل أمان شامل لسلسلة توريد البرمجيات، يوفر رؤية وأمان على مدار دورة حياة تطوير البرمجيات، مع التركيز على مراقبة نقاط الضعف والتكوينات.
Arnica
arnica.io
أرنكا هو تطبيق يعزز أمان سلسلة توريد البرمجيات من خلال أتمتة عمليات الأمان وتمكين المطورين من إدارة المخاطر بشكل فعال.
GuardRails
guardrails.io
تطبيق GuardRails هو منصة أمان شاملة تساعد فرق الأمان والتطوير على كشف ومعالجة الثغرات في التطبيقات أثناء البرمجة.
SOOS
soos.io
SOOS هي منصة لإدارة أمن التطبيقات، تستخدم لاكتشاف الثغرات الأمنية في تطبيقات الويب وواجهة برمجة التطبيقات عبر دورة التطوير.
Endor Labs
endorlabs.com
تساعد منصة Endor Labs في تأمين سلسلة توريد البرمجيات من خلال تحسين أمان الكود المفتوح، وتأمين خطوط أنابيب CI/CD، وضمان الامتثال للمعايير.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica هي منصة لحماية التطبيقات السحابية من الثغرات الأمنية أثناء التطوير والنشر، تدعم البيئات السحابية المتعددة وتوفر تحليلات ورؤية شاملة.
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