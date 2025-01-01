بدائل - Debricked

GitHub

GitHub

github.com

Github هو منصة لاستضافة تطوير البرمجيات والتحكم في الإصدارات باستخدام Git، تدعم التعاون وإدارة المشاريع والمستودعات العامة والخاصة.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab هو أداة تعتمد على الويب لإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات، تشمل إدارة مستودعات Git، تتبع القضايا، والتكامل المستمر.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk هي منصة أمان للمطورين لتأمين التعليمات البرمجية، والتبعيات مفتوحة المصدر، والحاويات، والبنية التحتية من خلال فحص وتحليل الثغرات.

OX Security

OX Security

ox.security

OX Security هي منصة لإدارة أمان التطبيقات النشطة، تجمع أدوات الأمان المتنوعة في وحدة واحدة، وتساعد المطورين على ضمان أمان المنتجات أثناء دورة التطوير.

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security هو منصة أمان برمجية تقدم فحص رمز متقدم وتقييمات لمخاطر السحابة، مع تقليل الإيجابيات الخاطئة وتسهيل فهم نقاط الضعف.

Bytesafe

Bytesafe

bytesafe.dev

Bytesafe هو منصة لتأمين سلسلة التوريد البرمجية، توفر أدوات لإدارة التبعيات، وتحليل المكونات، وضمان الالتزام بالترخيص.

Semgrep

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep هو تطبيق أمان مخصص يفحص الشيفرة البرمجية للعثور على مشاكل الأمان، يدعم عدة لغات برمجة ويتميز بتكامل سهل مع سير العمل.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

أمان Aqua يحمي التطبيقات السحابية من الهجمات عبر دورة حياتها، ويتضمن إدارة الثغرات والتحليل الأمني وضمان الامتثال.

Xygeni

Xygeni

xygeni.io

تطبيق Xygeni يدير أمان تطوير البرمجيات، يكتشف الشفرات الضارة، ويعزز حماية سلاسل توريد البرمجيات والبنية التحتية.

Fossa

Fossa

fossa.com

Fossa هو تطبيق يساعد في إدارة مكونات البرمجيات المفتوحة المصدر، بما في ذلك مسح التراخيص ومراقبة الثغرات الأمنية.

The Code Registry

The Code Registry

thecoderegistry.com

تسجيل التعليمات البرمجية هو منصة توفر رؤى حول جودة الكود وأمنه، مما يساعد المؤسسات على تحسين مشاريع البرمجيات وإدارة فرق التطوير.

JFrog

JFrog

jfrog.com

JFrog هو منصة تدعم إدارة الدورة الحياتية للبرمجيات وتوفر أمانًا وتكاملًا للأدوات المختلفة مع إدارة مركزية للقطع الأثرية.

Apiiro

Apiiro

apiiro.com

Apiiro هو تطبيق لإدارة أمان التطبيقات يجمع بين تحليل الكود العميق وسياق وقت التشغيل لتحديد المخاطر وأدوات العلاج في سير عمل المطورين.

Cycode

Cycode

cycode.com

Cycode هو حل أمان شامل لسلسلة توريد البرمجيات، يوفر رؤية وأمان على مدار دورة حياة تطوير البرمجيات، مع التركيز على مراقبة نقاط الضعف والتكوينات.

Arnica

Arnica

arnica.io

أرنكا هو تطبيق يعزز أمان سلسلة توريد البرمجيات من خلال أتمتة عمليات الأمان وتمكين المطورين من إدارة المخاطر بشكل فعال.

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

تطبيق GuardRails هو منصة أمان شاملة تساعد فرق الأمان والتطوير على كشف ومعالجة الثغرات في التطبيقات أثناء البرمجة.

SOOS

SOOS

soos.io

SOOS هي منصة لإدارة أمن التطبيقات، تستخدم لاكتشاف الثغرات الأمنية في تطبيقات الويب وواجهة برمجة التطبيقات عبر دورة التطوير.

Endor Labs

Endor Labs

endorlabs.com

تساعد منصة Endor Labs في تأمين سلسلة توريد البرمجيات من خلال تحسين أمان الكود المفتوح، وتأمين خطوط أنابيب CI/CD، وضمان الامتثال للمعايير.

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica هي منصة لحماية التطبيقات السحابية من الثغرات الأمنية أثناء التطوير والنشر، تدعم البيئات السحابية المتعددة وتوفر تحليلات ورؤية شاملة.

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