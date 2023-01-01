WebCatalog
DataChat AI

DataChat AI

datachat.ai

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DataChat AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

DataChat عبارة عن منصة تحليلية شاملة للجميع. بدءًا من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحتى المرئيات المذهلة، يمكن لـ DataChat القيام بكل شيء.

الموقع الإلكتروني: datachat.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DataChat AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

OpenDoc AI

OpenDoc AI

opendoc.ai

Notably

Notably

notably.ai

Sana AI

Sana AI

sana.ai

Frank AI

Frank AI

franks.ai

Tensor Social

Tensor Social

tensorsocial.com

Jeda.ai

Jeda.ai

jeda.ai

Learning Studio AI

Learning Studio AI

learningstudioai.com

Drafter AI

Drafter AI

drafter.ai

Jeeves AI

Jeeves AI

jeeves.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية