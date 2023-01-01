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Daily Wire

Daily Wire

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الموقع الإلكتروني: dailywire.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

The Daily Wire هو موقع إخباري وشركة إعلامية أمريكية محافظة تأسست عام 2015 على يد المعلق السياسي بن شابيرو والمخرج جيريمي بورينج. وهو ناشر رائد على فيسبوك، وينتج العديد من المدونات الصوتية بما في ذلك عرض بن شابيرو.

الموقع الإلكتروني: dailywire.com

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