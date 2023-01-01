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The Daily Wire هو موقع إخباري وشركة إعلامية أمريكية محافظة تأسست عام 2015 على يد المعلق السياسي بن شابيرو والمخرج جيريمي بورينج. وهو ناشر رائد على فيسبوك، وينتج العديد من المدونات الصوتية بما في ذلك عرض بن شابيرو.

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