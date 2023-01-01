الأخبار العاجلة، بسرعة، من مصدر الأخبار رقم 1 في كندا.

الموقع الإلكتروني: ctvnews.ca

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CTV News. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.