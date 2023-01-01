أكبر بوابة تحتوي على فيديوهات تعليمية قصيرة للتعليم ما قبل المدرسة وكذلك طلاب المدارس الابتدائية والثانوية. من الإنجليزية إلى الجغرافيا. ستعمل مقاطع الفيديو على تنويع التدريس والمساعدة في المواد الصعبة.

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