CrunchLabs عبارة عن صندوق اشتراك شهري لألعاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للأطفال، صممه مهندس ناسا السابق ومستخدم YouTube مارك روبرت.

الموقع الإلكتروني: crunchlabs.com

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