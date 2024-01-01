بدائل - CrowdComms

EventLive

eventlive.pro

EventLive هو تطبيق ومنصة بث مباشر شاملة للأحداث. فهو يسمح للمستخدمين بالبث المباشر باستخدام هواتفهم الذكية أو معداتهم المهنية ودعوة الضيوف للانضمام من أي جهاز. إنه يعمل في أي بلد. ليس هناك حد لعدد المشاهدين، ويمكن أن يكون الفيديو متاحًا عند الطلب لمدة تصل إلى عام. يحتوي التطبيق على عدد من الميزات، ب...