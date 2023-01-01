CPU-Monkey

تساعدك مقارنة المعالج / وحدة المعالجة المركزية لدينا على مقارنة وحدتي معالجة مركزية. نحن نستخدم النتائج المعيارية من Cinebench R20 وCinebench R23 وGeekbench 5 بالإضافة إلى الأداء الأولي FP32 (GFLOPS) لوحدة معالجة الرسوميات iGPU.

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