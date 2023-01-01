WebCatalog
Country Door

Country Door

countrydoor.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Country Door على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

متجر متكامل لمصممي ديكورات المزرعة! ستحب الديكور الريفي والأثاث والألحفة والمزيد في Country Door... وخطة ائتمان "التزيين الآن والدفع لاحقًا"!

الموقع الإلكتروني: countrydoor.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Country Door. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Stoneberry

Stoneberry

stoneberry.com

Pottery Barn

Pottery Barn

potterybarn.com

Masseys

Masseys

masseys.stoneberry.com

Zilch

Zilch

zilch.com

Fashion World

Fashion World

fashionworld.co.uk

LatitudePay

LatitudePay

latitudepay.com

Kirkland's Home

Kirkland's Home

kirklands.com

Hibbett

Hibbett

hibbett.com

Clearpay

Clearpay

clearpay.co.uk

World Market

World Market

worldmarket.com

Mason Easy-Pay

Mason Easy-Pay

masoneasypay.stoneberry.com

Walnut

Walnut

hellowalnut.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية