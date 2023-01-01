قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

الوقود والأسطول ومصاريف الموظفين كلها في بطاقة واحدة. اجعل سرقة الوقود والإنفاق الزائد شيئًا من الماضي باستخدام بطاقات الأسطول الذكية التي يمكن قفلها للوقود فقط أو تمكينها لتغطية نفقات مختلفة حسب الحاجة.

الموقع الإلكتروني: coastpay.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Coast. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.