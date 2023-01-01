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Coast

Coast

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الموقع الإلكتروني: coastpay.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Coast على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الوقود والأسطول ومصاريف الموظفين كلها في بطاقة واحدة. اجعل سرقة الوقود والإنفاق الزائد شيئًا من الماضي باستخدام بطاقات الأسطول الذكية التي يمكن قفلها للوقود فقط أو تمكينها لتغطية نفقات مختلفة حسب الحاجة.

الموقع الإلكتروني: coastpay.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Coast. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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