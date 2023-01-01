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Clay

Clay

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الموقع الإلكتروني: clay.earth

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Clay على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أطلق العنان للقوة الكاملة لعلاقاتك. أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنمية علاقات شخصية ومهنية مذهلة.

الموقع الإلكتروني: clay.earth

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Clay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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