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ChessBase

ChessBase

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الموقع الإلكتروني: chessbase.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ChessBase على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ChessBase: تقارير حول لعبة الشطرنج - البطولات، البطولات، الصور الشخصية، المقابلات، بطولات العالم، إطلاق المنتجات والمزيد.

الموقع الإلكتروني: chessbase.com

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