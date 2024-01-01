Cheddar Up

Cheddar Up

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: cheddarup.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cheddar Up على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Online payments for your group? Easy. No matter the size of your group or organization, Cheddar Up lets you collect money and forms online. For free.

الموقع الإلكتروني: cheddarup.com

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