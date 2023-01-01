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Celsius

Celsius

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الموقع الإلكتروني: celsius.network

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Celsius على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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الموقع الإلكتروني: celsius.network

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