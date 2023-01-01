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Cava

Cava

cava.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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كافا هي علامة تجارية متنامية في مجال طهي البحر الأبيض المتوسط ​​مع تجربة مطعم صحي سريع غير رسمي يضم سلطات قابلة للتخصيص، وخبز البيتا، والعصائر، والصلصات، والغموس. اطلب الاستلام أو التسليم في أقرب موقع.

الموقع الإلكتروني: cava.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cava. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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