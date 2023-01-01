كافا هي علامة تجارية متنامية في مجال طهي البحر الأبيض المتوسط ​​مع تجربة مطعم صحي سريع غير رسمي يضم سلطات قابلة للتخصيص، وخبز البيتا، والعصائر، والصلصات، والغموس. اطلب الاستلام أو التسليم في أقرب موقع.

الموقع الإلكتروني: cava.com

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