Catholic News Agency
catholicnewsagency.com
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Catholic News Agency على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
الموقع الإلكتروني: catholicnewsagency.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Catholic News Agency. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Parishinfo
parishinfo.net
Vanguard News
vanguardngr.com
Atlanta Black Star
atlantablackstar.com
Focus Taiwan
focustaiwan.tw
New York Daily News
nydailynews.com
Facebook News
facebook.com
WORLD Watch News
app.worldwatch.news
Kaiser Health News
khn.org
Queen City News
qcnews.com
WWD
wwd.com
Los Angeles Daily News
dailynews.com
Gulf News
gulfnews.com