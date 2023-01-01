تقيم شركة Cars & Bids مزادات يومية للسيارات الحماسية الرائعة من الثمانينيات إلى العشرينيات من القرن الحالي - مثل بورش، وبي إم دبليو، ومرسيدس بنز، والمزيد.

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