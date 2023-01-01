WebCatalog
BenzWorld

BenzWorld

benzworld.org

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BenzWorld على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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يعد منتدى BenzWorld.org واحدًا من أكبر المواقع الإلكترونية لمالكي سيارات مرسيدس-بنز، حيث يقدم المجموعة الأكثر شمولاً لمعلومات مرسيدس-بنز في أي مكان في العالم. يتضمن الموقع منتديات MB والأخبار والمعارض والمنشورات والإعلانات المبوبة والأحداث وأكثر من ذلك بكثير!

الموقع الإلكتروني: benzworld.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BenzWorld. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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