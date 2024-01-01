بدائل - Cadmium

Eventmaker

eventmaker.com

يوفر Eventmaker للمؤسسات التي تعمل في مجال B2B واحدًا من أكثر برامج إدارة الأحداث (EMS) الشاملة شمولاً وفريقًا من الخبراء المخصصين لتوسيع نطاق المشاركة. تخلق منصتنا فرصًا للمشاركين للتواصل والتفاعل بعدة طرق مفيدة، ليس فقط قبل وأثناء وبعد كل حدث من الأحداث الخاصة بك ولكن على مدار العام. سواء كنت تدير...