مساعد الذكاء الاصطناعي لدعم العملاء، المدعوم بـ GPT-4. نحن متخصصون في مساعدة ممثلي خدمة العملاء على إنشاء ردود على الرسائل بسرعة وكفاءة. تعمل منصتنا على تبسيط العملية، مما يسمح للممثلين بإنشاء استجابات بسهولة، وفي النهاية يوفر لهم الوقت الثمين.

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