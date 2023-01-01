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By Rotation

By Rotation

byrotation.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اكتشف أكثر من 50000 عنصر مصمم واستأجر الملابس والإكسسوارات من مجتمعنا المتنوع. اربح المال عن طريق تأجير خزانة ملابسك للآخرين! الإيجار والإقراض والشراء والبيع على تطبيق By Rotation. اكتشف أكثر من 50000 عنصر مصمم متاح للإيجار من مجتمعنا المتنوع. تعمل شركة By Rotation على تغيير الطريقة التي نستهلك بها الأزياء: قم بتأجير ما تحتاجه وإقراض ما لا تحتاجه. قم بتدوير خزانة ملابسك وافعل الخير لكوكب الأرض وخزانة ملابسك ومحفظتك في نفس الوقت.

الموقع الإلكتروني: byrotation.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ By Rotation. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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