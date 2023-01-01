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ButcherBox

ButcherBox

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الموقع الإلكتروني: butcherbox.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ButcherBox على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقدم ButcherBox لحوم البقر التي تتغذى على العشب بنسبة 100%، والدجاج العضوي، ولحم الخنزير الذي يتم تربيته بطريقة إنسانية، والمأكولات البحرية التي يتم اصطيادها من البرية مباشرة إلى باب منزلك.

الموقع الإلكتروني: butcherbox.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ButcherBox. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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