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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ButcherBox على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

يقدم ButcherBox لحوم البقر التي تتغذى على العشب بنسبة 100%، والدجاج العضوي، ولحم الخنزير الذي يتم تربيته بطريقة إنسانية، والمأكولات البحرية التي يتم اصطيادها من البرية مباشرة إلى باب منزلك.

الموقع الإلكتروني: butcherbox.com

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