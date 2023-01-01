WebCatalog
Brace.to

Brace.to

brace.to

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Brace.to على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احفظ الروابط لزيارتها لاحقًا. مدير الإشارات المرجعية الخاص بك مع الخصوصية في الاعتبار. يساعدك Brace.to على حفظ الروابط لكل شيء وزيارتها لاحقًا بسهولة في أي وقت على أي جهاز لديك. مدعومًا بتقنية Stacks، يتم تشفير جميع الروابط المحفوظة الخاصة بك ولا يمكن لأحد سواك فك تشفيرها ورؤية المحتوى الموجود بداخلها.

الموقع الإلكتروني: brace.to

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Brace.to. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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