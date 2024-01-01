Botmaker

Botmaker

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الموقع الإلكتروني: botmaker.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Botmaker على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Botmaker هي منصة المحادثة الأكثر تقدمًا والتي تتيح لك تقديم إجابات ذكية وسريعة لعملائك في جميع القنوات الرقمية. قم ببناء تجارب رقمية باستخدام الروبوتات الهجينة والوكلاء المباشرين. قم بتنمية أعمالك باستخدام الحلول الآلية لتجارة الدردشة وخدمة العملاء وعمليات مكتب المساعدة. من خلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تتيح لك المنصة فهم وتوقع احتياجات وطلبات عملائك. نحن مقدمو حلول WhatsApp وشركاء Messenger.
الفئات:
Productivity
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: botmaker.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Botmaker. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Userlike

userlike.com

Callbell

Callbell

callbell.eu

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