WebCatalog
BookBeat

BookBeat

bookbeat.fi

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BookBeat على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

BookBeat هي خدمة الكتب الصوتية الأكثر شعبية في فنلندا، مع مجموعة مختارة من أكثر من 800000 كتاب إلكتروني

الموقع الإلكتروني: bookbeat.fi

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BookBeat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

bradesco

bradesco

banco.bradesco

WORC

WORC

app.worc.com.br

Securitas

Securitas

apps.securitas.fi

Resolvvi

Resolvvi

app.resolvvi.com

Navirec

Navirec

app.archivia.online

Viaplay Estonia

Viaplay Estonia

viaplay.ee

Fennoa

Fennoa

app.fennoa.com

Nutror

Nutror

app.nutror.com

Viaplay Finiland

Viaplay Finiland

viaplay.fi

Jobsora

Jobsora

jobsora.com

Lingualeo

Lingualeo

lingualeo.com

MTV Uutiset

MTV Uutiset

mtvuutiset.fi

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية