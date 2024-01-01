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Blurb

Blurb

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الموقع الإلكتروني: blurb.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blurb على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بإنشاء وطباعة وبيع كتب الصور والمجلات والكتب التجارية والكتب الإلكترونية بجودة احترافية باستخدام Blurb! اختر من بين العديد من الأدوات المجانية أو استخدم Adobe InDesign أو Adobe Lightroom.

الموقع الإلكتروني: blurb.com

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